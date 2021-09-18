Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира. На первом месте — владельцы супермаркетов Walmart

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Mike Mozart / Flickr

Агентство Bloomberg составило очередной рейтинг самых богатых семей мира. На первом месте оказались семья Уолтон, которая является владельцем сети супермаркетов Walmart.

Об этом говорится на сайте агентства.

Всего за год пандемии состояния 25 самых богатых семей мира выросли на 312 млрд долларов. Уолтон занимают первое место с состоянием в 238 млрд долларов. Семье принадлежит 48% акций корпорации Walmart — одной из крупнейших сетей супермаркетов в мире.

На втором месте с состоянием в 141 млрд долларов семья Марсов. Они обладают одноименной корпорацией, которая выпускает шоколадные батончики Mars, Snickers и другие, а также средства по уходу за домашними животными.

Третье место у семьи Кохов — 124 миллиарда долларов. Они управляют промышленной корпорацией Koch Industries. На четвертом месте семья Гермес (116 млрд долларов, владельцы французского дома моды Hermes), а на пятом — королевская семья Саудовской Аравии Аль-Сауд. Издание отмечает, что именно династия Саудов руководит страной, а потому все его предприятия, в том числе и те, которые добывают нефть, фактически принадлежат семье. Их состояние оценили в 100 млрд долларов.