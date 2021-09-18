Украина усилила противовоздушную оборону на северных границах

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Facebook / Повітряне командування «Центр»

Вооруженные силы Украины в рамках учений усилили противовоздушную оборону на севере страны. Там расположены государственные границы с Беларусью и Россией.

Об этом пишет воздушное командование «Центр» в своем Facebook.

«Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования «Центр» провели выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия», — отметили там.

Усиление обороны состоялось в рамках учений «Объединенные усилия — 2021». В командовании призывают жителей Черниговской области не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск.