В США регулятор не поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer

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Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) не поддержало бустерную вакцинацию препаратом Pfizer.

Голосование касалось вакцинации людей в возрасте от 16 лет и старше, пишет Reuters.

Так, 16 членов управления были против введения дополнительной дозы вакцины, и только двое поддержали это предложение,.

Ученые FDA определили, что бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID, хотя она и улучшает иммунитет.

В отчете также сказано, что снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе с мутированным штаммом «Дельта» до сих пор не доказано.