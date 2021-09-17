В США регулятор не поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer
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- София Телишевская
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) не поддержало бустерную вакцинацию препаратом Pfizer.
Голосование касалось вакцинации людей в возрасте от 16 лет и старше, пишет Reuters.
Так, 16 членов управления были против введения дополнительной дозы вакцины, и только двое поддержали это предложение,.
Ученые FDA определили, что бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID, хотя она и улучшает иммунитет.
В отчете также сказано, что снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе с мутированным штаммом «Дельта» до сих пор не доказано.
- 13 сентября ученые американской Администрации по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступили против использования бустерных доз для прививки от коронавирусной болезни для вакцинации всего населения.
- В то же время FDA разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для американцев с ослабленным иммунитетом.