Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины
- Автор:
- София Телишевская
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года и утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины.
Соответствующий указ № 473/2021 глава государства подписал 17 сентября.
В первой части бюллетеня изложены итог оборонной реформы, которая реализовывалась в течение 2016—2020 годов, и основные результаты оборонного обзора.
Во второй части определены основные направления военной политики Украины, перспективной модели ВСУ, основные возможности сил обороны, которых необходимо достичь, и ожидаемые результаты.
Теперь военная политика Украины реализуется по следующим основным направлениям:
- сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны в пределах государственной границы, предотвращения военных конфликтов;
- планирование всеобъемлющей обороны и приобретения центральными органами исполнительной власти возможностей для оперативной мобилизации;
- развитие способностей ВСУ к ведению всеобъемлющей обороны Украины;
- внедрения в силах обороны передового опыта, принципов и стандартов государств-членов НАТО.
На основе Стратегического оборонного бюллетеня будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны.
- По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны власти решили, что Украина увеличит объем финансирования сектора обороны. Общая сумма, которая заложена в бюджете на 2022 год составляет 319,4 млрд грн, то есть 5,95% от ВВП страны. Соответствующий показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020 году 5,45% от ВВП.