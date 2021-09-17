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Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

Автор:
София Телишевская
Дата:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года и утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины.

Соответствующий указ № 473/2021 глава государства подписал 17 сентября.

В первой части бюллетеня изложены итог оборонной реформы, которая реализовывалась в течение 2016—2020 годов, и основные результаты оборонного обзора.

Во второй части определены основные направления военной политики Украины, перспективной модели ВСУ, основные возможности сил обороны, которых необходимо достичь, и ожидаемые результаты.

Теперь военная политика Украины реализуется по следующим основным направлениям:

На основе Стратегического оборонного бюллетеня будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны.