В Украине обновят правила транскрипции и транслитерации алфавита, которые не менялись с 2010 года
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- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В Украине планируют обновить правила транскрипции и транслитерации алфавита. Уже в этом году комиссия начнет соответствующую работу.
Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявила председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что стране необходимо избавиться от кириллицы. Однако, по словам Демской, Национальная комиссия по стандартам государственного языка не рассматривала вопрос перехода на латиницу и в ближайшее время не планирует этого делать.
Впрочем, до конца года комиссия начнет работу над новым правилам транскрипции и транслитерации с украинского алфавита, поскольку эти правила не меняли с 2010 года.
Это касается, например, латинского написания географических названий и имен в загранпаспортах.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине следует с кириллицы, как алфавитной системы письма, перейти на латиницу.