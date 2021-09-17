В Сумской школе массово отравились дети

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Thana Prasongsin / Getty Images

В Сумской области в поселке Поповка отравились дети и работники местного заведения общего среднего образования I-III степеней. Сейчас идет расследование инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

Вспышка заболевания острой кишечной инфекцией случилась среди 26 детей и пяти взрослых.

«С характерными симптомами за медицинской помощью обратился 31 человек. Степень течения заболевания — легкая, поэтому все больные находятся на амбулаторном лечении с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция (?), COVID-19 (?)», — говорится в сообщении.

На окончательную постановку диагноза у медиков есть три дня, поэтому сейчас возле диагнозов есть вопросительные знаки, поскольку они требуют подтверждения.

С пятницы, 17 сентября, отдел образования Поповского сельского совета принял решение перевести учеников школы на дистанционное обучение.

Для установления причин Госпотребслужба в Сумской области начала санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения лабораторных исследований и инспектирования пищеблока.