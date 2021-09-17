В 2022 году Украина увеличит финансирование на оборону до почти 6% от ВВП страны

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По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны власти решили, что Украина увеличит объем финансирования сектора обороны. Общая сумма, которая заложена в бюджете на 2022 год составляет 319,4 млрд грн, то есть 5,95% от ВВП страны.

Соответствующий показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020 году 5,45% от ВВП, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.

«Несмотря на сложную финансовую ситуацию, в которой находится наша страна - все министерства, все ведомства требуют дополнительного финансирования. Впрочем президентом было принято решение увеличить финансирование сектора безопасности и обороны», — отметил Данилов.

Он добавил, что в 2021 году сектор финансировался с позиции 5,93% от ВВП (117,6 млрд. грн). Прежде всего увеличение финансирования повлияет на запрплату военных ВСУ и правоохранителей. Также он отметил, что деньги пойдут на закупку жилья для военных и их семей.