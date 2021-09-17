ОАСК рассматривает иск Тупицкого и Касминина против Офиса президента. Они требуют отменить конкурс в Конституционный суд

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Пресс-служба Конституционного суда

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск двух судей Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина к Офису президента и конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов на должность судьи КСУ.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Среди требований иска — признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии от 20 августа 2021 года, которым утвердили начало конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента.

Истцы также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента по размещению упомянутого объявления на сайте ОП и просят суд обязать конкурсную комиссию отозвать это объявление.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

17 августа Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда по своей квоте.

Согласно закону о Конституционном суде, президент может назначить в КС по своей квоте шесть человек. Напомним, что 27 марта Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».