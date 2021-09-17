Комитет Рады по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде принять законопроект о деолигархизации

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о деолигархизации № 5599.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая, которая представляет фракцию «Слуга народа».

«Рассмотрели на комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект ко второму чтению — рекомендовали парламенту принять в целом», — написала Безуглая на своей странице в Facebook.

В то же время председатель фракции «Голос» Ярослав Железняк уточнил, что во время подготовки законопроекта ко второму чтению комитет учел 13 поправок с 1271.

Десять нардепов проголосовали за, а один против — член фракции «Голос» Сергей Рахманин. Воздержалось — ноль.

Железняк также отметил, что, согласно решению комитета, Верховной Раде рекомендовали рассматривать законопроект по новой спецпроцедуре, когда у депутатов нет права поставить свои правки в зале парламента.

«Это будет грубое нарушение регламента», — подчеркнул нардеп.