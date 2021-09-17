NYT: Google удалила приложение Навального после прямых угроз России работникам компании

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Компания Google удалила из магазина Google Play приложение «Навальный» для пользователей из России после того, как российские власти пригрозили уголовным преследованием конкретным сотрудникам компании.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с решением компании. Эту же информацию подтверждает Bloomberg. Источник отказался раскрывать имена работников, «опасаясь рассердить российское правительство».

Отмечается, что российские власти прямо угрожали уголовным преследованием сотрудникам компании в стране и называли конкретных людей.

В целом российское правительство в последние дни все откровеннее заявляло о своей готовности использовать угрозы для предотвращения использования программы. Так, например, член верхней палаты российского парламента Владимир Джабаров заявлял: «При участии Apple и Google происходят конкретные преступления, масштабы которых могут только увеличиться в ближайшие дни. Лица, которые способствуют уклонению их материнской компании от ответственности на территории Российской Федерации, будут наказаны».