ЦПК: Верховный суд решил пока не обращаться в КСУ относительно отмены судебной реформы
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Верховный суд решил пока не обращаться в Конституционный суд по поводу проверки на конституционность закона об очищении Высшего совета правосудия.
Об этом в своем Facebook сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции».
«Итак, сегодня состоялся Пленум Верховного суда, на котором судьи обсуждали представление в КСУ относительно отмены судебной реформы. Есть промежуточный положительный результат — представление таки не было сделано, поэтому еще возможно спасти судебную реформу», — отметили там.
Судьи Верховного суда решили перенести пленум на 8 октября. В это время, по словам главы ВСУ Валентины Данишевской, будут идти переговоры с властями о формате работы Этического совета, который должен очистить ВСП, и необходимых изменений в судебную реформу.
- 13 сентября Совет судей избрал членов Этического совета для контроля Высшего совета правосудия: 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. Нардепы и правозащитники назвали это попыткой сорвать судебную реформу.
- В Этический совет должны войти шесть человек — трех представителей предлагает Совет судей Украины, а еще трех — международные организации. 10 сентября международные организации предложили шесть своих экспертов.
- До этого Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.