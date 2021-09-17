Британская группа Bring Me the Horizon презентовала клип, который снимали в Киеве

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Британская рок-группа Bring Me the Horizon презентовал клип, который сняли в Киеве. В видео звучат фразы на украинском: «Сучий потрох», «Что мы снова здесь делаем?», «Бизнес» и «Это частная вечеринка».

Релиз клипа на песню “DiE4u” состоялся в пятницу, 17 сентября.

Режиссер клипа — вокалист группы Оливер Сайкс, видео сняла украинская компания Shelter. Роли охотников сыграли украинская модель Алина Знахаренко и музыкант Остап Рокки — Знахаренко сама это подтвердила в Instagram.

Это не первый случай, когда группа Bring Me the Horizon представляет клип, снятый в Украине. В 2018 году представили видео на песню “Mantra”, который сняли в столичном Октябрьском дворце.

В Украине часто в последнее время снимают клипы иностранные исполнители. Так например, в 2020 году британская группа Coldplay представил клип на песню "Trouble In Town", который снимали в Киеве. На видео можно узнать Дом одежды на Львовской площади, торговый центр «Украина» и Premier Hotel Lybid.