МИД России назвал вторжение СССР в Польшу «освободительным походом». Варшава напомнила о сговоре Москвы с Гитлером
- Автор:
- Костя Андрейковец
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ullstein bild Dtl. / Contributor
Министерство иностранных дел России сегодня, 17 сентября, в годовщину вторжения советских войск в Польшу в 1939 году, опубликовало пост в Twitter, в котором назвало агрессию «освободительным походом». Подобные посты появились в официальных аккаунтах ведомства во всех соцсетях.
В опубликованном ролике утверждается, что советы «освободили» Западную Беларусь и Западную Украину от оккупации Польши и не дали немецкому Вермахту «подойти к Минску». В ролике всю ответственность за вторжение МИД возлагает на руководство Польши, используя цитату Владимира Путина. Факт сотрудничества немцев и СССР называется «фейком» Запада. При этом в ролике сказано, что советское вторжение население воспринимало как освобождение.
В ролике ни слова о совместном параде Вермахта и Красной армии в Брест-Литовске в конце сентября 1939 года, и никак не упоминается «пакт Молотова — Риббентропа» между нацистской Германией и СССР.
Спикер МИД Польши Лукаш Ясина в ответ напомнил, что Польша, Европа и большинство стран мира считают действия СССР оккупацией, которая привела к террору и убийству 22 тысяч поляков в Катыни.
Ряд польских политиков также напомнили о немецко-советком пакте по разделу Польши, назвав это преступлением.
В соцсетях МИД РФ раскритиковали даже россияне, заявив о переписывании истории.
- В июле 2019 года впервые были опубликованы сканкопии Договора о ненападении, он же «пакт Молотова — Риббентропа», между нацистской Германией и СССР, который был подписан 23 августа 1939 года. Тоталитарные режимы в нем разделили Восточную Европу и вскоре начали войну.
- В МИД РФ это назвали вынужденным подписанием, а Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и поддержке Гитлера. При этом многие историки и ряд документов говорят о том, что режимы СССР и Германии были практически одинаковыми в вопросах уничтожения народов и захвата территорий.
- В июне 2021 года Путин подписал закон, запрещающий отождествлять роль СССР и Германии во Второй мировой войне.