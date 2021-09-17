МИД России назвал вторжение СССР в Польшу «освободительным походом». Варшава напомнила о сговоре Москвы с Гитлером

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ullstein bild Dtl. / Contributor

Министерство иностранных дел России сегодня, 17 сентября, в годовщину вторжения советских войск в Польшу в 1939 году, опубликовало пост в Twitter, в котором назвало агрессию «освободительным походом». Подобные посты появились в официальных аккаунтах ведомства во всех соцсетях.

В опубликованном ролике утверждается, что советы «освободили» Западную Беларусь и Западную Украину от оккупации Польши и не дали немецкому Вермахту «подойти к Минску». В ролике всю ответственность за вторжение МИД возлагает на руководство Польши, используя цитату Владимира Путина. Факт сотрудничества немцев и СССР называется «фейком» Запада. При этом в ролике сказано, что советское вторжение население воспринимало как освобождение.

В ролике ни слова о совместном параде Вермахта и Красной армии в Брест-Литовске в конце сентября 1939 года, и никак не упоминается «пакт Молотова — Риббентропа» между нацистской Германией и СССР.

Спикер МИД Польши Лукаш Ясина в ответ напомнил, что Польша, Европа и большинство стран мира считают действия СССР оккупацией, которая привела к террору и убийству 22 тысяч поляков в Катыни.

Ряд польских политиков также напомнили о немецко-советком пакте по разделу Польши, назвав это преступлением.

В соцсетях МИД РФ раскритиковали даже россияне, заявив о переписывании истории.