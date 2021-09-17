Зеленский присвоил звание «Герой Украины» паралимпийцу-рекордсмену Крипаку
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» с вручением ордена Государства пятикратному паралимпийскому чемпиону Максиму Крипаку.
Об этом говорится в указе президента № 471/2021.
Там указано, что Крипака наградили за «выдающиеся спортивные достижения на XVI летних Паралимпийских играх в городе Токио (Япония), проявленные самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины».
Также Зеленский отметил государственными наградами и ряд других паралампийцев-чемпионов, а также их тренеров. Они получили ордена «За заслуги», «За мужество», княгини Ольги и князя Ярослава Мудрого.
- 5 сентября паралимпийская сборная Украины завершила соревнования на Играх-2020 в Токио. В течение 12 дней украинцы боролись за самые высокие места в пятнадцати видах спорта. В итоге украинцы завоевали на этих играх 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Это позволило команде занять пятое место по количеству наград и шестое место в медальном зачете. Украинский пловец Максим Крипак — самый титулованный атлет этой Паралимпиады. Представитель Украины впервые выиграл «личный медальный зачет».