Зеленский присвоил звание «Герой Украины» паралимпийцу-рекордсмену Крипаку

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» с вручением ордена Государства пятикратному паралимпийскому чемпиону Максиму Крипаку.

Об этом говорится в указе президента № 471/2021.

Там указано, что Крипака наградили за «выдающиеся спортивные достижения на XVI летних Паралимпийских играх в городе Токио (Япония), проявленные самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины».

Также Зеленский отметил государственными наградами и ряд других паралампийцев-чемпионов, а также их тренеров. Они получили ордена «За заслуги», «За мужество», княгини Ольги и князя Ярослава Мудрого.