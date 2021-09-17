Всемирный банк отказался от рейтинга Doing Business, потому что бывшая руководительница Георгиева давила на работников для улучшения позиций Китая
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- Алексей Ярмоленко
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World Bank Photo Collection / Flickr
Независимое расследование установило, что бывшая руководительница Всемирного банка Кристалина Георгиева, которая сейчас возглавляет Международный валютный фонд, давила на работников для улучшения позиций Китая в рейтинге Doing Business. Из-за этого рейтинг пришлось закрыть.
Об этом пишет AFP.
По данным расследования, правительство Китая был недовольно своим 78 местом в 2017 году, а отчет следующего года зафиксировал бы, что Китай ухудшил свои позиции. В то же время в том году Всемирный банк планировал повысить свой капитал, который зависел от соглашения между Китаем и США.
Накануне публикации тогдашний президент Всемирного банка Джим Ким и директор Кристалина Георгиева попросили работников изучить вопрос обновления методологии составления рейтинга, что позволило бы Китаю улучшить свои позиции. Ким обсуждал этот вопрос с высокопоставленными китайскими чиновниками.
Во время своей работы во Всемирном банке Ким увеличил его ресурсы на 13 млрд долларов за счет того, что США выступали против льготных кредитов Китая, а в Пекине согласились платить за эти кредиты больше.
Из-за давления со стороны руководства и изменения методологии Китай остался на 78 месте, хотя должен был упасть минимум на семь позиций. После внесения изменений Георгиева благодарила работников за «вклад в многообразие» и за «решение проблемы».
Также расследование выяснило, что в рейтинге тоже могло быть политическое влияние со стороны Чили, Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ.
Сама же Георгиева все обвинения отрицает, так как это может ударить по ее репутации. Она рассказала, что сообщила правлению МВФ об этой ситуации, и оно должно собраться для обсуждения дальнейших действий.
- Всемирный банк 16 сентября принял решение больше не публиковать свой рейтинг стран по легкости ведения бизнеса Doing Business. Там отметили, что соответствующее решение было принято из-за того, что нашли много нарушений и ошибок при составлении предыдущих рейтингов.
- В августе 2020 года Всемирный банк заявил, что прекращает публикацию рейтинга Doing Business из-за ряда нарушений в прошлых отчетах (за 2018 год и изменения в рейтинге 2020 года). После этого там начали аудит и анализ данных всех рейтингов за прошлые годы.