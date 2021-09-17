Всемирный банк отказался от рейтинга Doing Business, потому что бывшая руководительница Георгиева давила на работников для улучшения позиций Китая

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World Bank Photo Collection / Flickr

Независимое расследование установило, что бывшая руководительница Всемирного банка Кристалина Георгиева, которая сейчас возглавляет Международный валютный фонд, давила на работников для улучшения позиций Китая в рейтинге Doing Business. Из-за этого рейтинг пришлось закрыть.

Об этом пишет AFP.

По данным расследования, правительство Китая был недовольно своим 78 местом в 2017 году, а отчет следующего года зафиксировал бы, что Китай ухудшил свои позиции. В то же время в том году Всемирный банк планировал повысить свой капитал, который зависел от соглашения между Китаем и США.

Накануне публикации тогдашний президент Всемирного банка Джим Ким и директор Кристалина Георгиева попросили работников изучить вопрос обновления методологии составления рейтинга, что позволило бы Китаю улучшить свои позиции. Ким обсуждал этот вопрос с высокопоставленными китайскими чиновниками.

Во время своей работы во Всемирном банке Ким увеличил его ресурсы на 13 млрд долларов за счет того, что США выступали против льготных кредитов Китая, а в Пекине согласились платить за эти кредиты больше.

Из-за давления со стороны руководства и изменения методологии Китай остался на 78 месте, хотя должен был упасть минимум на семь позиций. После внесения изменений Георгиева благодарила работников за «вклад в многообразие» и за «решение проблемы».

Также расследование выяснило, что в рейтинге тоже могло быть политическое влияние со стороны Чили, Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ.

Сама же Георгиева все обвинения отрицает, так как это может ударить по ее репутации. Она рассказала, что сообщила правлению МВФ об этой ситуации, и оно должно собраться для обсуждения дальнейших действий.