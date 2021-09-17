Госдеп США призывает Совет судей Украины немедленно разблокировать судебную реформу
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- Алексей Ярмоленко
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Государственный департамент США призывает Совет судей Украины немедленно разблокировать судебную реформу и ускорить процесс очистки Высшего совета правосудия.
Об этом говорится в заявлении Госдепа.
«Соединенные Штаты вместе с правительством Украины, гражданским обществом и международными партнерами признают, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину», — отмечают в Госдепе.
Там отметили, что в июле Верховная Рада приняла исторический закон о судебной реформе, но Совет судей отказался избрать своих представителей для участия в процессе очистки. В Госдепе считают, что этот отказ может сорвать настоящую судебную реформу.
«Совет судей может выполнить свою обязанность по имплементации закона и выдвинуть кандидатуры», — подчеркнули в ведомстве.
- 13 сентября Совет судей не избрал членов Этического совета для контроля Высшего совета правосудия: 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. Нардепы и правозащитники назвали это попыткой сорвать судебную реформу.
- В Этический совет должны войти шесть человек — трех представителей предлагает Совет судей Украины, а еще трех — международные организации. 10 сентября международные организации предложили шесть своих экспертов.
- До этого Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.