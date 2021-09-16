Италия первой среди стран ЕС вводит обязательные для всех COVID-паспорта

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Правительство Италии приняло одни из самых строгих в ЕС карантинных мер. Там обязали всех работников в стране иметь COVID-паспорта.

Об этом пишет Reuters.

СOVID-паспорт подтверждает, что человек вакцинировался от коронавируса, сдал отрицательный тест на коронавирус или недавно выздоровел.

Новые правила вступят в силу с 15 октября. Это время будет предоставлено всем итальянцам, чтобы они успели вакцинироваться от коронавируса. Правила будут касаться работников как государственных учреждений, так и частных.

Согласно решению правительства, те, кто будут без COVID-паспорта в течение 5 дней, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Но увольнять таких людей будет запрещено. Работники, которые выйдут на работу без COVID-паспорта, будут вынуждены платить штраф от 600 до 1 500 евро.

Также COVID-паспорт остается обязательным для походов в музеи, спортзалы, кинотеатры, театры, рестораны и ТРЦ.