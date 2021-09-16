Окружной админсуд рассмотрит иск об аннулировании лицензии телеканала «НАШ»

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала «НАШ».

Об этом пишет пресс-служба Окружного админсуда.

«Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с иском на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки, в которой, в частности, говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ООО «НАШ 365», — говорится в сообщении.

В суде отметили, что сейчас решают вопрос об открытии производства по этому иску. Там также напомнили, что в суд в течение года поступило 15 исков об обжаловании решений Нацсовета по внеплановым проверкам телеканала.