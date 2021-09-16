Окружной админсуд рассмотрит иск об аннулировании лицензии телеканала «НАШ»
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- Алексей Ярмоленко
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Facebook / НАШ
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала «НАШ».
Об этом пишет пресс-служба Окружного админсуда.
«Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с иском на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки, в которой, в частности, говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ООО «НАШ 365», — говорится в сообщении.
В суде отметили, что сейчас решают вопрос об открытии производства по этому иску. Там также напомнили, что в суд в течение года поступило 15 исков об обжаловании решений Нацсовета по внеплановым проверкам телеканала.
- В июне 2021 года Нацсовет оштрафовал телеканал «НАШ» на более чем 110 тысяч гривен за распространение российской пропаганды.
- Телеканал «НАШ», согласно открытым данным, принадлежит семье Евгения Мураева. По данным СМИ, юридическое лицо телеканала принадлежит компании «Наша Прага», которой владеет кипрская компания Demosena Investments Ltd. Ее конечным владельцем является отец экс-нардепа — Владимир Мураев.