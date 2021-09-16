Годовщина исчезновения Гонгадзе: посольство США и украинские правозащитники выступили с заявлениями

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Посольство США в Украине, а также правозащитные и медийные организации обратились к властям по случаю 21-й годовщины исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе.

Американское посольство отметило, что власти должны привлечь к ответственности его убийц и всех причастных к похищению и убийству.

Журналисты и правозащитники требуют обеспечить прозрачное расследование всех дел об убийстве журналистов, установить и назвать их заказчиков. Кроме этого, они призывают наладить беспристрастную и эффективную работу правоохранительных органов и судов по этим делам, а также защищать право людей на достоверную и объективную информацию. Под этим подписались, в частности, Исполнительный Совет Украинского ПЕН, Центр прав человека ZMINA, «Детектор медиа», Институт массовой информации и Центр гражданских свобод.

По случаю годовщины исчезновения Гонгадзе высказалась и его жена Мирослава, которая с детьми проживает в Вашингтоне и работает главным редактором и руководителем Украинской службы «Голоса Америки».

«Президент, подозреваемый в причастности к заказу убийства, наслаждается пенсией. Моему мужу Георгию Гонгадзе был всего 31 год. Его голову нашли только через шесть лет после убийства. Мы с дочерьми наконец смогли его похоронить только в марте 2016 года. Он был журналистом-расследователем. Жизнь была ценой, которую он заплатил за свою работу», — отметила Мирослава Гонгадзе.