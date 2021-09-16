Годовщина исчезновения Гонгадзе: посольство США и украинские правозащитники выступили с заявлениями
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Twitter / Kyiv in focus
Посольство США в Украине, а также правозащитные и медийные организации обратились к властям по случаю 21-й годовщины исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе.
Американское посольство отметило, что власти должны привлечь к ответственности его убийц и всех причастных к похищению и убийству.
Журналисты и правозащитники требуют обеспечить прозрачное расследование всех дел об убийстве журналистов, установить и назвать их заказчиков. Кроме этого, они призывают наладить беспристрастную и эффективную работу правоохранительных органов и судов по этим делам, а также защищать право людей на достоверную и объективную информацию. Под этим подписались, в частности, Исполнительный Совет Украинского ПЕН, Центр прав человека ZMINA, «Детектор медиа», Институт массовой информации и Центр гражданских свобод.
По случаю годовщины исчезновения Гонгадзе высказалась и его жена Мирослава, которая с детьми проживает в Вашингтоне и работает главным редактором и руководителем Украинской службы «Голоса Америки».
«Президент, подозреваемый в причастности к заказу убийства, наслаждается пенсией. Моему мужу Георгию Гонгадзе был всего 31 год. Его голову нашли только через шесть лет после убийства. Мы с дочерьми наконец смогли его похоронить только в марте 2016 года. Он был журналистом-расследователем. Жизнь была ценой, которую он заплатил за свою работу», — отметила Мирослава Гонгадзе.
- Гонгадзе в 2000 году основал интернет-издание «Украинская правда», которое публиковало немало критических материалов о тогдашнем президенте Леониде Кучме и его окружении. 16 сентября 2000 года Гонгадзе вышел с работы, но домой не вернулся. В ноябре того же года в лесу около села Тараща Киевской области нашли обезглавленное тело, в котором друзья и родственники узнали пропавшего журналиста.
- В ноябре 2000 года вспыхнул «кассетный скандал», когда глава парламента Александр Мороз обнародовал «пленки Мельниченко» — записи, якобы сделанные майором госохраны Николаем Мельниченко в кабинете президента Кучмы. На пленках люди с голосами, похожими на голоса Кучмы и глав МВД Юрия Кравчено и СБУ Леонида Деркача, обсуждают деятельность Гонгадзе и как с ним быть. На основании этих записей Кучму обвинили в приказе убить журналиста.
- В 2009 году по подозрению в убийстве Гонгадзе задержали экс-начальника главного управления уголовного розыска МВД Алексея Пукача. На суде он признался, что убил журналиста. В 2013 году суд приговорил Пукача к пожизненному заключению.