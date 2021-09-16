ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины «Спутник V»

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Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до новой инспекции завода производителя.

Об этом заявил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения доктор Жарбас Барбоса, которого цитирует «КоммерсантЪ».

Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производится препарат, соответствуют стандартам надлежащих практик производства.

Что касается процесса принятия вакцины «Спутник V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, так как во время инспекции одной из фабрик выявили, что она не соответствует должным практикам производства.

Отметим, что в середине июня экспертная группа ВОЗ выявила нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». Претензии были связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов.