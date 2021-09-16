Франция заявила о ликвидации лидера «Исламского государства в Большой Сахаре»

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Французские военные заявили о ликвидации лидера группировки «Исламское государство в Большой Сахаре» (ИГБС).

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Аднан Абу Валид аль-Сахрауи был «нейтрализован» французскими войсками. «Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле», — подчеркнул Макрон.

ИГБС приписывают большинство нападений в регионе между Мали, Нигером и Буркина-Фасо. В последнее время случаи нападения боевиков этой и других террористических группировок на гражданское население в регионе участились.

Издание сообщает, что в настоящее время в регионе Сахель размещены 5 100 французских солдат, но к началу 2022 года планируется сократить их численность примерно вдвое и прекратить военную миссию. 14 сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил вывести французские войска из Мали, если правящая в этой западноафриканской стране военная хунта заключит договор о сотрудничестве с российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнера».

Французские военные оказывают поддержку войскам Мали, Мавритании, Буркина-Фасо, Нигера и Чада в борьбе с экстремистскими группировками. В рамках миссий ООН и ЕС в Мали размещены также несколько сотен солдат бундесвера. С весны 2020 года в регионе действует европейская оперативная группа сил специального назначения «Такуба».