В Карпатах во время разжигания туристами костра произошел взрыв. Два человека погибли
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба ГСЧС
В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра туристами, в результате чего погибли два человека.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Еще четверо травмированы. Инцидент произошел накануне около 21:20 в долине горы Под-Берды близ села Вороненко (Ивано-Франковская область). Группа из 12 туристов (из них двое детей) разжигали костер, когда произошел взрыв «неустановленного происхождения». В результате погибли два человека, трое травмированы и один человек получил контузию.
Утром в четверг травмированных переместили к подножию горы и передали медикам для госпитализации.
- Накануне в Днепре около 9 часов утра при взрыве автомобиля погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ДСНС в Днепропетровской области капитан Дарья Гречищева. По данным СМИ, вместе с ней в машине ехал бывший сапер АТО Алексей Кавлак.