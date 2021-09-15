В Белом доме пока не смогли подтвердить поставку Украине системы «Железный купол»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Pixabay
В Белом доме пока не смогли подтвердить поставку Украине системы противовоздушной обороны «Железный купол».
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Один из журналистов спросил Псаки о поставке системы «Железный купол». Она отметила, что эту информацию ей необходимо уточнить у своей команды.
«Я должна сверить это с командой. Я знаю, что мы заявляли о предоставлении дополнительной помощи во время встречи [президентов], но что касается деталей, я должна уточнить у команды», — подчеркнула Псаки.
- В Палате представителей Конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая требует от администрации Джо Байдена продать или передать Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности израильские системы «Железный купол» (Iron Dome).
- В Офисе президента Украины подтвердили возможное получение систем Iron Dome. Это стало возможным благодаря договоренностям сторон во время недавнего визита Владимира Зеленского в Белый дом, отметили в ОП. Там добавили, что в законопроекте Палаты представителей США есть предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере $275 миллионов — именно в него внесли правку.