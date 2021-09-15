«Шахтер» сенсационно проиграл тираспольскому «Шерифу» в Лиге чемпионов

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Twitter / UEFA.com

Футбольный клуб «Шахтер» уступил «Шерифу» из Тирасполя в первом матче группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.

Игра проходила в Тирасполе на стадионе спортивного комплекса «Шериф».

Матч прошел при игровом преимуществе «Шерифа». За команду из Молдовы отличились Траоре (16-я минута) и Янсане (62-я минута). «Шахтер» не нашел, чем ответить на точные выстрелы оппонента — в итоге поражение со счетом 0:2. Позже в этой группе будет сыгран матч между мадридским «Реалом» и миланским «Интером».