Украинские военные на Донбассе задержали боевика, который пытался перейти через линию разграничения

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На Донбассе украинские военные задержали боевика «ДНР», который пытался перейти через линию разграничения.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«Военнослужащие одной из бригад, выполняющих боевые задачи в районе проведения ООС, задержали мужчину при попытке пересечь линию разграничения. Им оказался Артем Костенко, который в 2016 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР», — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что родился в Волновахском районе Донецкой области. Воевал в батальоне боевиков «Дизель» в должности механика-водителя танка.

Также боевик рассказал о личном составе, технике и руководстве подразделений боевиков. Он отметил, что раскаивается и «хочет начать жизнь с чистого листа».