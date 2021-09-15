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Православная церковь Украины запустила собственное мобильное приложение. Там есть молитвы и карты храмов

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Православная церковь Украины

Православная церковь Украины запустила собственное мобильное приложение — «Моя Церковь». В нем есть календарь с религиозными праздниками, молитвенник, карты с храмами ПЦУ и возможность онлайн-чата с батюшкой.

Презентация приложения состоялась в среду, 15 сентября.

Приложение можно скачать в Google Play и App Store. Пока там есть 5 разделов:

«Первый релиз приложения для нас носит, в частности, тестовый характер, мы стремимся услышать верующих, какую информацию о церкви и от церкви они хотели бы иметь в своем смартфоне. Уже сегодня для следующего релиза мы планируем воплотить больше возможностей, в первую очередь, духовной поддержки, дополнение календаря проповедями митрополита Епифания и информацией по истории праздников», — отметил архиепископ Евстратий.