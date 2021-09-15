Православная церковь Украины запустила собственное мобильное приложение. Там есть молитвы и карты храмов

Новости

Православная церковь Украины

Православная церковь Украины запустила собственное мобильное приложение — «Моя Церковь». В нем есть календарь с религиозными праздниками, молитвенник, карты с храмами ПЦУ и возможность онлайн-чата с батюшкой.

Презентация приложения состоялась в среду, 15 сентября.

Приложение можно скачать в Google Play и App Store. Пока там есть 5 разделов:

новости из жизни церкви, пользователям приложения постоянно будут доступны 100 последних новостей или новости за последний месяц;

молитвы ежедневные утренние и вечерние, которые для удобства верующих организованы по принципу обычного молитвенника — их можно листать, как в книге;

календарь — единственный из разделов, который работает оффлайн, он будет оповещать о церковных праздниках;

карта храмов — первая официальная онлайн-карта храмов ПЦУ, которая постоянно пополняется и обновляется. Карты позволяют пользователю видеть ближайшие к нему храмы, а также искать их по названию или по населенному пункту. Кроме расположения там указано расписание богослужений, храмовый праздник и контакты каждого храма (сейчас там более 4 500 храмов ПЦУ);

личный кабинет, где можно будет пообщаться на темы духовной жизни, а также возможность онлайн-чата с батюшкой.

«Первый релиз приложения для нас носит, в частности, тестовый характер, мы стремимся услышать верующих, какую информацию о церкви и от церкви они хотели бы иметь в своем смартфоне. Уже сегодня для следующего релиза мы планируем воплотить больше возможностей, в первую очередь, духовной поддержки, дополнение календаря проповедями митрополита Епифания и информацией по истории праздников», — отметил архиепископ Евстратий.