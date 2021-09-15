Ученые определили возраст статуй животных в Саудовской Аравии. Они вдвое старше Стоунхенджа

Новости

M. Guagnin & G. Charloux

Археологи обнаружили, что скульптуры верблюдов и лошадей в натуральную величину в Саудовской Аравии на самом деле датируются примерно 6000 годом до нашей эры, хотя сначала их датировали началом нашей эры. Это открытие делает их почти вдвое старше британского Стоунхенджа, который датируется около 2500 года до н. э.

Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о 21 фигурке верблюда, лошади и других животных, которые нашли вырезанными на камне в саудовской пустыне в 2018 году. Наскальное искусство чрезвычайно сложно датировать, особенно в этом случае, ведь эрозия сильно повредила трехмерные рельефы. Чтобы установить возраст работ, ученые оценили следы инструментов и выветривания на скульптурах, а также упавшие фрагменты и плотность верхних слоев породы. Данные указывают на то, что скульптуры были созданы каменными орудиями в VI тысячелетии до нашей эры.

M. Guagnin & G. Charloux

Специалисты по резьбе по камню, входившие в состав команды, считают, что для исполнения каждого из барельефов требовалось 10—15 дней работы, в течение которых мастер должен был неоднократно затачивать или менять инструмент. Исходя из того, что ближайшие выходы природного кремня, из которого изготавливали инструменты, находятся на расстоянии 15 километров от места расположения статуй, а для изготовления последних сначала нужно было соорудить рабочую платформу и подготовить множество орудий труда, авторы считают, что впечатляющие скульптуры были созданы совместными усилиями большой группы людей.

В исследовании принимали участие Министерство культуры Саудовской Аравии, Институт истории человечества Макса Планка, Французский национальный центр научных исследований и Университет короля Сауда. Отмечается, что подобные изображения трехмерных рельефов на поверхности каменных образований можно найти в некоторых частях Турции, но редко в Саудовской Аравии.