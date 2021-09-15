СБУ задержала одного из организаторов «референдума» в Луганской области
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
В Новопскове Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из организаторов незаконного «референдума» 2014 года о выходе области из состава Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Мужчину задержали в ходе спецоперации. Указано, что он 7 лет скрывался в России, но когда и почему он вернулся в Украину, не сообщается.
По данным следствия, задержанный возглавлял так называемую «избирательную комиссию» в Новопсковском районе и участвовал в организации и контроле подсчета «голосов» за «независимость «ЛНР». Также он занимался отправкой «бюллетеней» в оккупированный российскими боевиками Луганск.
Организатору «референдума» сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 УК). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- В сентябре СБУ задержала в Донецкой области бывшего боевика батальона «Оплот», а до этого, боевика, участвовавшего в аннексии Крыма.
- В начале августа суд приговорил к 10 годам заключения боевика «ДНР», который обстреливал украинских военных.