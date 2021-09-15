СБУ задержала одного из организаторов «референдума» в Луганской области

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В Новопскове Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из организаторов незаконного «референдума» 2014 года о выходе области из состава Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчину задержали в ходе спецоперации. Указано, что он 7 лет скрывался в России, но когда и почему он вернулся в Украину, не сообщается.

По данным следствия, задержанный возглавлял так называемую «избирательную комиссию» в Новопсковском районе и участвовал в организации и контроле подсчета «голосов» за «независимость «ЛНР». Также он занимался отправкой «бюллетеней» в оккупированный российскими боевиками Луганск.

Организатору «референдума» сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 УК). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.