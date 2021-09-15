ЕС решил создать новое агентство для борьбы с пандемиями в будущем

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Европейский союз решил создать новый орган, призванный лучше реагировать на будущие пандемии. Так блок стремится избежать повторения ошибок, которые помешали начать борьбу с COVID-19 раньше.

Об этом сообщает The New York Times.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен рассказала, что новое агентство получило название Управление готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA).

«Новый орган должен стать европейским эквивалентом Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок США, или BARDA, федерального агентства здравоохранения, которое занимается разработкой вакцин и обеспечением готовности к пандемии», — пишет издание.

До 2027 году агентство получит финансирование в размере €50 миллиардов и будет работать вместе с существующими учреждениями здравоохранения ЕС, Европейским центром по контролю за заболеваниями и Европейским агентством по лекарственным средствам.