Цена на газ в Европе в очередной раз обновила исторический максимум

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Цена на газ в Европе вновь обновила исторический рекорд и утром 15 сентября достигла $850 за тысячу кубометров. Предыдущий рекорд был 14 сентября и составил $800.

Об этом сообщает Интерфакс.

Исторический рекорд цены контракта зафиксировали 1 марта 2018 года — $969 за тысячу кубометров. В последние месяцы цена в Европе на газ активно растет. Если в августе она составляла $533, то уже в начале сентября $700.

Причина столь высокой цены заключается в низких запасах газа в подземных хранилищах Европы. В выходные газовые резервы составляли около 70,75%, что на 15% меньше, чем средний уровень за последние пять лет. Российский «Газпром» с конца августа прекратил поставки газа в несколько немецких хранилищ, а также ограничил поставки в хранилища в Австрии и Нидерландах.