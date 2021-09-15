Цена на газ в Европе в очередной раз обновила исторический максимум
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Цена на газ в Европе вновь обновила исторический рекорд и утром 15 сентября достигла $850 за тысячу кубометров. Предыдущий рекорд был 14 сентября и составил $800.
Об этом сообщает Интерфакс.
Исторический рекорд цены контракта зафиксировали 1 марта 2018 года — $969 за тысячу кубометров. В последние месяцы цена в Европе на газ активно растет. Если в августе она составляла $533, то уже в начале сентября $700.
Причина столь высокой цены заключается в низких запасах газа в подземных хранилищах Европы. В выходные газовые резервы составляли около 70,75%, что на 15% меньше, чем средний уровень за последние пять лет. Российский «Газпром» с конца августа прекратил поставки газа в несколько немецких хранилищ, а также ограничил поставки в хранилища в Австрии и Нидерландах.
- По состоянию на начало сентября Украина закачала в свои подземные хранилища на треть меньше газа, чем в прошлом году.
- Российская газодобывающая компания «Газпром» может начать поставки по газопроводу «Северный поток — 2» уже в отопительном сезоне 2021 года. Сам газопровод достроили утром 10 сентября 2021 года.