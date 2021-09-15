Польша откажется от поставок российского газа с 2023 года

Новости

Немеш Янош / УНИАН

Польша намерена полностью отказаться от поставок российского газа с 2023 года, когда заработает трубопровод Baltic Pipe. Также страна собирается значительно увеличить потребление голубого топлива.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на заявление представителя правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимски.

«Мы не будем продлевать контракт с российским «Газпромом», — сказал чиновник и выразил надежду на то, что Baltic Pipe заработает с 1 октября 2022 года. Этот газопровод должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей. После завершения строительства природный газ планируют транспортировать из Норвегии в Польшу через Данию.

Представитель правительства отметил, что после запуска газопровода Польша собирается нарастить используемые объемы голубого топлива на 50%.

Также он пояснил, что польская компания Gaz-System строит межсетевые соединения в соседние страны, что позволит импортировать необходимый для экономики объем газа из других источников, избегая контактов с Россией.