«Виновные понесут наказание». В Офисе президента отреагировали на массовое отравление школьников в Хмельницком
- Автор:
- София Телишевская
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Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская пообещала, что все люди, которые причастны к отравлению 92 учеников в школе Хмельницкого, понесут ответственность за свою халатность.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
«Реформа питания в школах предполагает не только изменение меню и ремонт помещений, но и ответственное отношение персонала к гигиене и санитарным нормам. Медицинский осмотр является не формальностью, а важным условием безопасности детей. За допущение таких случаев недобросовестного отношения к своим обязанностям и невыполнение санитарных норм виновные будут нести реальную ответственность», — подчеркнула заместитель руководителя ОП.
Директора школы, в которой отравились дети, рекомендовали отстранить от исполнения обязанностей. Кроме того, там проведут проверку санитарных книжек всех работников пищеблока.
По результатам проверки, которую провела Госпотребслужба, был обнаружен стафилококк в еде и у четырех работников столовой на руках и халатах. Служба также начала внеплановые проверки. Сейчас уже открыто уголовное производство, в дальнейшем еще будут взяты повторные пробы.
«Сегодня-завтра все 14 госпитализированных детей будут выписаны из больницы. К счастью, отравления не привело к непоправимому», — подчеркнула Соколовская.
- Информацию о первых четырех случаях госпитализации детей полицейские получили 7 сентября, а после этого число госпитализированных детей и тех, кто лечится дома, начало резко расти. Минимум 11 человек, в том числе одного взрослого, госпитализировали в состоянии средней тяжести.
- Причиной массового отравления детей в хмельницкой школе стал золотистый стафилококк.