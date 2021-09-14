В «Дії» появится возможность оформлять пенсии, соцвыплаты и узнавать о проверке кредитной истории
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- Олег Панфилович
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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook
Министерство цифровой трансформации осенью представит новые сервисы.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что запустят оповещения о проверке кредитной истории. В частности, если кто-то попытается взять кредит на конкретного человека, можно будет заблокировать эту сделку.
Кроме того, создадут Единый реестр социальных выплат, поскольку на сегодня база данных получателей субсидий не видит базу данных авто или недвижимости. Кроме того, на базе «Дії» реализуют сервисы назначения и перерасчета пенсии, пособия одиноким матерям и субсидий на оплату коммунальных услуг.
«Процесс подачи заявлений будет упрощен, чтобы люди не собирали сотни справок и не ходили по разным государственным структурам», — сообщают в ведомстве.
- «Дія» — электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. В него входит одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами. После запуска на портале было 50 электронных услуг, среди них — регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных «єМалятко».
- В Украине появилась возможность подать документы для регистрации брака онлайн — через портал «Дія».
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