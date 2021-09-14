В «Дії» появится возможность оформлять пенсии, соцвыплаты и узнавать о проверке кредитной истории

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Министерство цифровой трансформации осенью представит новые сервисы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что запустят оповещения о проверке кредитной истории. В частности, если кто-то попытается взять кредит на конкретного человека, можно будет заблокировать эту сделку.

Кроме того, создадут Единый реестр социальных выплат, поскольку на сегодня база данных получателей субсидий не видит базу данных авто или недвижимости. Кроме того, на базе «Дії» реализуют сервисы назначения и перерасчета пенсии, пособия одиноким матерям и субсидий на оплату коммунальных услуг.

«Процесс подачи заявлений будет упрощен, чтобы люди не собирали сотни справок и не ходили по разным государственным структурам», — сообщают в ведомстве.