В Дании кладоискатель-любитель нашел килограмм золотых украшений, которым свыше 1 500 лет

Новости

Konserveringscenter Vejle / Vejlemuseerne

В Дании археолог-любитель обнаружил клад из почти одного килограмма золота, которому свыше 1500 лет.

Об этом пишет CNN.

Клад обнаружил некий Оле Гиннеруп Шитц в городое Винделев, недалеко от города Еллинг в центральной Дании. Мужчина лишь недавно приобрел свой металлоискатель и получил разрешение использовать его на земле своего друга. Через несколько часов после начала исследований он обнаружил находку.

На место прибыли археологи из музея города Вейле вместе с командой из Национального музея и провели раскопки, обнаружив целую сокровищницу. Они считают, что находка свидетельствует о том, что Винделев был административным центром в VI веке.

«Кто бы ни закопал клад, он был чрезвычайно богат и могущественен», — сказал специалист музея Медс Равн. Эксперт также предполагает, что захоронение сокровищ могло быть «подношением богам».

Клад содержит украшенные медальоны размером с блюдце, называемые «брактеатами», а также римские монеты, которые использовались в качестве украшений. Один из брактеатов украшен изображениями мужской головы и множеством рун, а также лошади и птицы. Согласно предварительным исследованиям, руническая надпись на лошади читается как «высокий», что может относиться к вождю или богу Одину.

Кроме того, одна из римских золотых монета датируется периодом правления Константина Великого (324-337 гг. н.э.) и, по мнению Равна, показывает, что страны Европы уже были хорошо связаны между собой.

Сообщается, что клад будет выставлен в культурном музее Вейле (Vejlemuseerne) в феврале 2022 года в рамках большой выставки, посвященной викингам.