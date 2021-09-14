ЮНЕСКО: Россия присвоила более четырех тысяч украинских памятников в Крыму и вывозит артефакты

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Российская Федерация за время оккупации украинского полуострова присвоила 4 095 памятников национального и местного значения Украины в Крыму.

Об этом говорится в докладе генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле, которую она озвучила на 212-й сессии Исполнительного совета по мониторингу ситуации в АР Крым.

В выводах мониторинга говорится, что Россия использует присвоение памятников «для реализации комплексной стратегии исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма».

Также в ЮНЕСКО заявили, что власти России не выполняют обязательства по сохранению объектов культурного наследия, в том числе проводит незаконные археологические раскопки, которые могут повредить поселения «Херсонес Таврический».

Кроме того Россия проводит так называемые реставрационные работы на территории памятников. Эти работы выполняют организации, не имеющие соответствующего опыта и квалификации.

«Российская оккупация Крыма изменила восприятие исторического и культурного наследия Украины как государством, так и обществом. Россия присвоила украинские культурные ценности на полуострове, в частности 4 095 национальных и местных достопримечательностей, находящихся под охраной государства. Присвоение памятников само по себе является нарушением международного права», — говорится в опубликованном докладе.

В июле комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел вопрос о ситуации с защитой культурного наследия Украины в Крыму и принял решение об усилении мер в этом направлении.

В частности, комитет рекомендовал МИД и Минкультуры Украины «сформировать официальную позицию государства по элементам политики непризнания в связи с повреждением и уничтожением памятников культурного наследия Украины в Крыму и незаконным вывозом культурных ценностей Украины за пределы полуострова».