ЦИК зарегистрировала еще пять кандидатов в нардепы на довыборах в Раду
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще пять кандидатов на довыборы в Верховную Раду, которые состоятся в избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область) 31 октября.
Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник, 14 сентября, передает Укринформ.
ЦИК зарегистрировала кандидатами в нардепы:
- от ВО «Свобода» Олега Баркаренко (округ № 184);
- от Партии Игоря Колыхаева «Нам здесь жить» Геннадия Лагуту (округ № 184);
- от «Команды Семчишина» Сергея Матвийчука (округ № 184);
- от партии «Молодой Харьков» Елену Козачук (округ № 197);
- от «Команды Андрея Балоги» Вячеслава Резникова (округ № 197).
Перед этим ЦИК уже зарегистрировала кандидатами в нардепы по округу № 197 выдвиженца «Свободы» Андрея Ильенко, Украинской галицкой партии — Богдана Панкевича, «Власти народа» — Антона Подчапко, от «Слуги народа» — Виталия Войцеховского, от «Народовластия» — Сергея Василенко и от политсилы «Новые лица» — Наталью Степушенко.
Что касается 184 округа, то там уже кандидатами в нардепы зарегистрированы от партий «Национальная платформа» Екатерина Одарченко, «Новые лица» — Андрей Помазан и «Народовластие» — Игорь Токовенко.
- 9 апреля Центральная избирательная комиссия назначила дату выборов в Верховную Раду в двух мажоритарных округах. 184 округ расположен в Херсонской области, а 197 — в Черкасской. Выборы там проведут 31 октября 2021 года.
- Выборы состоятся, поскольку нардепы от этих округов были лишены мандатов. В конце января 2021 года президент назначил нардепа от округа № 197 Александра Скичко главой Черкасской областной государственной администрации, а нардеп Игорь Колыхаев победил во втором туре выборов мэра Херсона в ноябре 2020 года (округ № 184).