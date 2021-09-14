В Израиле от коронавируса умер организатор антивакцинаторских акций

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Hai Shoulian / Facebook

В Израиле скончался от коронавируса известный активист антивакцинаторского движения 57-летний Хай Шяуляй. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Мужчина скончался в понедельник, 13 сентября в медицинском центре Wolfson в городе Холоне. Организатора антивакцинаторских протестов госпитализировали неделю назад после подтверждения коронавируса. Затем его состояние быстро ухудшилось, но все же, даже за два дня до своей смерти, он оставался противником вакцины против COVID-19 и призвал своих последователей «продолжать борьбу».

Hai Shoulian / Facebook

Из больницы Шяуляй опубликовал видео, в котором рассказал следующее: «Я подключен к кислородному аппарату, без которого я задыхаюсь. Если я сниму его и пройду три метра — я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильную задышку». Коронавирус он пытался побороть «с Божьей помощью».

В другом посте он представил альтернативное объяснение своей болезни, утверждая, что полицейские отравили его, когда арестовывали во время акции протеста антивакцинаторов: «Я говорю вам, что это попытка убить меня, и если со мной что-то случится — знайте, что это именно так».

Перед этим он призвал своих подписчиков в социальных сетях не делать прививки от ковида под заголовком: «Эпидемии нет — вакцина нужна и опасна».