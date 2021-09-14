Шмыгаль: Кабмин осенью внесет в Раду обновленную программу деятельности. В ее основе — обещания Зеленского

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Кабинет Министров планирует подать на рассмотрение Верховной Рады обновленную программу деятельности правительства этой осенью.

Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В основу программы деятельности правительства заложены предвыборная программа президента Владимира Зеленского. «Сейчас мы ее обновили, и этой осенью планируем подавать на рассмотрение парламента. Она содержит предвыборные обещания президента, наши международные обязательства и выполнения запланированных реформ», — подчеркнул Шмыгаль. По его словам, правительство работает над внедрением более 20 реформ.