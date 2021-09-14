Полиция разоблачила группу злоумышленников, которые распространяли «фейковые новости» о политиках и требовали у них деньги за удаление

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Полиция разоблачила преступную группировку, которая распространяла ложные новости о политиках и чиновниках, а затем требовала у них деньги за удаление информации.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.

«Пять человек на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. При этом новости в основном были о коррупционной деятельности «героев», — говорится в сообщении.

Информацию распространяли до тех пор, пока к ним не обратится политик, чиновник или бизнесмен с просьбой удалить эти новости. Злоумышленники вымогали деньги в криптовалюте. Сейчас полиция установила четырех человек, которые перечислили от 150 до 200 тысяч гривен подозреваемым.

Правоохранители проводят обыски в офисе и домах фигурантов дела в Черниговской и Киевской областях, а также в столице. Против них возбудили дело по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.