Суд вернул Киеву земли заповедника на Жуковом острове, которые планировали застроить

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Спецэкологическая прокуратура добилась в Киевском апелляционном суде возвращения общине Киева четырех земельных участков природно-заповедного фонда на Жуковом острове.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Экологическая прокуратура обратилась в суд с иском к физлицу, которое бесплатно получило эти земли стоимостью свыше 9,5 миллиона гривен для застройки. По закону, на этих землях (имеют особое природоохранное и историко-культурное значение) запрещена любая деятельность, которая негативно влияет на их состояние.

Голосеевский суд Киева отказал прокуратуре, но апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и вернул участки Киеву.

В ОГП отметили, что Жуков остров — одна из самых больших заповедных зон столицы, где проживает множество представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу.