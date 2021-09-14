Премьер Шмыгаль: Миссия МВФ прибудет в Украину 18 сентября
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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УНИАН
Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции заявил, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 18 сентября. По его словам, она будет завершающей в «подготовке и выдаче следующего [второго] транша».
«18 числа [сентября] подтверждено, что в Украину прибудет миссия МВФ. Скорее всего, она будет онлайн-миссией, поскольку растет заболеваемость коронавирусом [...]. Мы выполнили все условия. Все бенчмарковые показатели, которые были установлены в меморандуме с МВФ, Украина выполнила. Поэтому мы ожидаем положительного завершения этой миссии и ожидаем, что, ориентировочно, конец ноября или начало декабря — это дата, когда возможен транш МВФ», — сказал премьер.
Шмыгаль отметил, что второй транш должен быть в размере $750 миллионов.
Как передает «Экономическая правда», в представительстве МВФ в Украине дату визита пока не подтвердили.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу Stand-by для Украины на почти $5 миллиардов с немедленным выделением $2,1 миллиарда первого транша. Размеры второго и третьего транша планировались по $700 миллионов, третьего — $560 миллионов, завершающего четвертого — $980 миллионов.
- В июне 2021 года план пересмотра был нарушен. Виртуальная миссия по первому пересмотру программы Stand-by завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости большего прогресса со стороны Украины.
- В июне и июле Верховная Рада приняла несколько важных законов, о которых говорилось в меморандуме с МВФ, а также ряд поправок к законам.