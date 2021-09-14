За сутки в Украине зафиксировали более 3 300 новых случаев коронавируса. Вакцинировали — 135 тысяч

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За сутки 13 сентября в Украине коронавирусом заразились 3 332 человека, среди которых 364 ребенка и 58 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

Из-за осложнений в больницы попали 718 больных, а 97 человек скончались. В то же время 1 404 человека выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки зафиксировали в г. Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

Также за сутки от коронавируса вакцинировали 135 тысяч человек. 54 тысячи из них получили первую дозу вакцины, а 80 тысяч — вторую дозу.