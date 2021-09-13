В Харькове запустят производство китайской вакцины CoronaVac

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Фармацевтическая компания «Лекхим» в 2022 году планирует запустить производство вакцины против коронавируса на своем предприятии в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Так, в Харькове будут производить вакцину CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac Biotech. Предприятие планирует вложить в производство примерно 25 — 30 миллионов евро.

В этом году группа «Лекхим» стала официальным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.