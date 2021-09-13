SkyUp запускает рейсы из Киева в испанскую столицу Мадрид

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Facebook / SkyUp Airlines

Украинская авиакомпания SkyUp с 18 октября открывает прямые рейсы из Киева в испанскую столицу Мадрид.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы на утро определенных дней.

Первые рейсы стартуют по специальным ценам:

Киев — Мадрид от 534 грн;

Мадрид — Киев от 828 грн.

Цена стандартного билет:

Киев — Мадрид от 2 108 грн;

Мадрид — Киев от 2 402 грн.

По данным Министерства иностранных дел Украины, граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID.

Однако перед вылетом в страну необходимо заполнить электронную анкету здесь.

На основе этого генерируется QR-код, который надо показывать представителям компании перевозчика перед посадкой на рейс, а также службам санитарного контроля в аэропорту Испании по прибытии.