SkyUp запускает рейсы из Киева в испанскую столицу Мадрид
- Автор:
- София Телишевская
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Facebook / SkyUp Airlines
Украинская авиакомпания SkyUp с 18 октября открывает прямые рейсы из Киева в испанскую столицу Мадрид.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы на утро определенных дней.
Первые рейсы стартуют по специальным ценам:
- Киев — Мадрид от 534 грн;
- Мадрид — Киев от 828 грн.
Цена стандартного билет:
- Киев — Мадрид от 2 108 грн;
- Мадрид — Киев от 2 402 грн.
По данным Министерства иностранных дел Украины, граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID.
Однако перед вылетом в страну необходимо заполнить электронную анкету здесь.
На основе этого генерируется QR-код, который надо показывать представителям компании перевозчика перед посадкой на рейс, а также службам санитарного контроля в аэропорту Испании по прибытии.
- С конца августа авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Киева в Париж и Ниццу.