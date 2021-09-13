Украина будет требовать экстрадиции россиянина, задержанного в Праге. Он участвовал в оккупации Крыма

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Офис Генерального прокурора подтвердил намерение организовать экстрадицию задержанного в Чехии россиянина, который причастен к оккупации Россией украинского полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Двенадцатого сентября Генпрокуратуре стало известно о задержании в Праге гражданина РФ по запросу Украины. Уже сегодня, 13 сентября, Офис генпрокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче и процессуальных решений в уголовном производстве.

Поэтому еще в августе 2020 года прокуратура обратилась в Минюст Чехии с запросом о выдаче гражданина Российской Федерации.

Правоохранительные органы разыскивают его для привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях «Самооборона Крыма» и «Северный ветер» (ст. 260 УК Украины).

Голосеевский районный суд Киева уже избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в виде содержания под стражей.

Напомним, в воскресенье, 12 сентября, в аэропорту Праги (Чехия) был задержан гражданин России Александр Франчетти по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины. Франчетти был участником так называемой «Крымской весны», которая закончилась оккупацией полуострова Россией.