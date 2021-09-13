Украина будет требовать экстрадиции россиянина, задержанного в Праге. Он участвовал в оккупации Крыма
- Автор:
- София Телишевская
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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images
Офис Генерального прокурора подтвердил намерение организовать экстрадицию задержанного в Чехии россиянина, который причастен к оккупации Россией украинского полуострова.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Двенадцатого сентября Генпрокуратуре стало известно о задержании в Праге гражданина РФ по запросу Украины. Уже сегодня, 13 сентября, Офис генпрокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче и процессуальных решений в уголовном производстве.
Поэтому еще в августе 2020 года прокуратура обратилась в Минюст Чехии с запросом о выдаче гражданина Российской Федерации.
Правоохранительные органы разыскивают его для привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях «Самооборона Крыма» и «Северный ветер» (ст. 260 УК Украины).
Голосеевский районный суд Киева уже избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в виде содержания под стражей.
Напомним, в воскресенье, 12 сентября, в аэропорту Праги (Чехия) был задержан гражданин России Александр Франчетти по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины. Франчетти был участником так называемой «Крымской весны», которая закончилась оккупацией полуострова Россией.
- Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
- После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.