Образование и энергетика. Украина и Всемирный банк подписали два соглашения на $411 млн
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Украина и Международный банк реконструкции и развития (входит в группу Всемирного банка) подписали два кредитных соглашения на общую сумму в $411 миллионов.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Первое соглашение предусматривает строительство систем накопления энергии и солнечных станций на территории гидроэлектростанций «Укргидроэнерго». В рамках этой программы Международный банк реконструкции и развития и Фонд чистых технологий предоставят займы в размере $177 млн и $34 млн долларов соответственно.
Второе соглашение на $200 млн — это пятилетний проект совершенствования высшего образования в Украине. За эти деньги будут финансировать модернизацию оборудования, закупку лабораторий, цифровую инфраструктуру для дистанционного обучения, а также некоторые ремонты учебных заведений.
- Европейский банк реконструкции и развития — международный финансово-кредитный институт, оказывающий помощь странам от Центральной Европы до Центральной Азии для проведения рыночных реформ, активного интегрирования экономик этих стран в международные хозяйственные связи.
- В июне правительство Украины заключило соглашение со Всемирным банком на $350 миллионов. Средства уйдут на развитие экономики в период пандемии и социальную поддержку.