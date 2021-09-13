Образование и энергетика. Украина и Всемирный банк подписали два соглашения на $411 млн

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Украина и Международный банк реконструкции и развития (входит в группу Всемирного банка) подписали два кредитных соглашения на общую сумму в $411 миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Первое соглашение предусматривает строительство систем накопления энергии и солнечных станций на территории гидроэлектростанций «Укргидроэнерго». В рамках этой программы Международный банк реконструкции и развития и Фонд чистых технологий предоставят займы в размере $177 млн ​​и $34 млн долларов соответственно.

Второе соглашение на $200 млн — это пятилетний проект совершенствования высшего образования в Украине. За эти деньги будут финансировать модернизацию оборудования, закупку лабораторий, цифровую инфраструктуру для дистанционного обучения, а также некоторые ремонты учебных заведений.