В Украине создан Совет по молодежным вопросам при президенте

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Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по молодежным вопросам — новый консультативно-совещательный орган при главе государства.

Об этом сообщил Офис президента.

Указано, что совет создают для развития потенциала молодежи, ее самореализации, активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике.

«Предполагается, что среди задач совета — содействовать развитию молодежной инфраструктуры. В состав этого органа запланировано привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры», — отметили в ОП.

В течение месяца глава ОП Андрей Ермак должен подать Зеленскому предложения по составу совета и проект положения о совете.