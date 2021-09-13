«Укрзалізниця» за полгода понесла 1,4 млрд гривен убытков

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Facebook / Олександр Рудоманов

Компания «Укрзалізниця» за первое полугодие 2021 года получила 1,4 миллиарда гривен совокупных чистых убытков.

Об этом сообщает «Марлин» со ссылкой на отчет о выполнении показателей финплана предприятия.

В УЗ заявили, что убытки вызваны невыполнением 6% плановых грузовых перевозок и 11,3% пассажирских перевозок, уменьшением транзитных перевозок железной и марганцевой руды через Украину, уменьшением экспорта зерна в начале года и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от грузоперевозок увеличились на 564,9 млн грн или 1,8%, а от пассажирских перевозок — на 511,4 млн грн (26,7%).