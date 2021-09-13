В Египте для туристов откроют два новых города. Также появилась украиноязычная горячая линия
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Fynn schmidt / Unsplash
В ближайшие несколько месяцев власти Египта откроют для туристов два новых города — Аль-Галяля и Аль-Аламин.
Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Минтуризма Египта Халед аль-Анани.
Аль-Галяля достраивают на севере страны примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Аль-Аламин располагается на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии.
Глава Минтуризма также заявил, что у властей в планах связать все туристические зоны и города Египта транспортными путями, в том числе дешевыми перелетами, скоростными дорогами, железнодорожными путями.
Кроме этого, Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в Египте для туристов открыли украиноязычную горячую линию.
«Теперь по номеру 196-54 в Египте можно на украинском языке получить все необходимые консультации относительно вашего отдыха», — заявили в ведомстве.
- Ранее министр туризма и древностей Египта сообщил, что в музеях страны появятся украинские аудиогиды, а украинский язык станет обязательным для туристической отрасли Египта.
- Для украинцев Египет остается одним из самых популярных туристических направлений.