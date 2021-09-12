Xiaomi прокомментировала блокирование смартфонов в оккупированном Крыму. Говорит, что жалобы не поступали
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Китайская компания Xiaomi прокомментировала сообщение о блокировке ее смартфонов в оккупированном Крыму — никаких жалоб на подобные случаи не получала.
Об этом российский филиал компании сообщил в Facebook в ответ на жалобы пользователей о блокировании смартфонов.
«На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi», — говорится в сообщении.
В начале сентября пользователи Reddit и Facebook сообщали, что у владельцев устройств Xiaomi на Кубе, в Иране, Сирии, КНДР, Судане и в оккупированном Крыму (все они под санкциями стран Запада) начали появляться надписи на экранах, в которых говорится о запрете продажи этого продукта на территории, на которой его пытаются активировать.
Вероятно, Xiaomi таким образом начала борьбу с нелегально ввезенной продукцией, но теоретически это может затронуть куда больше пользователей по всему миру. Пока под блокировку попал лишь определенный круг владельцев смартфонов.
СМИ и часть пользователей в соцсетях отмечают, что блокировку можно обойти после перепрошивки операционной системы. Также блок не работает на аппаратах, которые были активированы в других регионах, а затем ввезены на «закрытые» территории.